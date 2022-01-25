أحمد موسى يوضح سبب غيابه عن الشاشة: عشت أياما صعبة بسبب كورونا

كشف الإعلامي أحمد موسى، سر غيابه عن الشاشة عدة أيام، مشيرا إلى أنه مر بأيام صعبة للغاية .



وقال موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: « مريت بايام صعبة ولكن الله كريم»، مشيرا إلى أنه شعر على الهوا قبل الأيام التي غابها بدور برد.



وتابع موسى: « اتصلت بوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وتم إرسال لجنة لأخذ عينات من العاملين بالقناة وكانت النتيجة سلبية»، منوها انه استكمل العمل وعند العودة إلى المنزل شعر برعشة وشعر بأعراض كورونا وتعامل مع الأمر بجدية من أول لحظة.



وأكد موسى، أنه اجري مسحة مرة ثانية وتأكد إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه اتبع بروتوكول وزارة الصحة المصرية .

وتقدم موسى، بالشكر إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة على متابعة حالته خلال فترة كورونا.