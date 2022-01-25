حسين هريدي: زيارة الرئيس عبد المجيد تبون القاهرة دليل توافق المسارات السياسية بين مصر والجزائر.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقاهرة دليل على تشابك المسارات السياسية بين البلدين.

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن كفاح شعبي مصر والجزائر متشابها ومتشابكا، مشيرا إلى أن معاناتهما من الإرهاب متماثلة

وتابع حسين هريدي، أن مباحثات القمة بين الزعيمين أظهرت تفاهم وتوافق الرؤى بين البلدين، مؤكدا ان المباحثات الثنائية بين مصر والجزائر تطرقت للأزمة الليبية وصولا لحل يحقق طموحات الشعب الليبي.

التنسيق الدبلوماسي

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ان المباحثات المصرية الجزائرية ناقشت التنسيق الدبلوماسي لـ لم الشمل وتعزيز التضامن العربي.