الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة والصغرى ستصل لـ6 درجات

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمي بالقاهرة ستكون ١٢ درجة بينما الصغرى ستصل لـ٦ درجات، مضيفاً أن هناك استمرارا لانخفاض درجة الحرارة لما يزيد على 10 أيام.



وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية ETC، مساء اليوم الثلاثاء، أن نشاط الرياح والكتلة الهوائية شديدة البرودة تزيد من الإحساس من انخفاض الحرارة كما لو كانت 10 أو 9 خلال ساعات النهار.

وقال مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إن طقس الاربعاء سيكون قاسيا من حيث درجة الحرارة، حيث اعتدنا على هذه الدرجات خلال فصل الشتاء خاصة خلال شهر يناير أو "طوبة".