وزير قطاع الأعمال: "جسور" يخدم المنتج الصغير والمتناهي الصغر

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن مشروع جسور بدأ فى التحول إلى واقع، وهو يستهدف الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.

وقال هشام توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن "جسور" يتضمن مراكز تعمل على جلب تجار الجملة والوكلاء في 40 دولة، ليكونوا أعضاء على المنصة، وتناول كل البضاعة الموجودة مع كل المنتجين، ويطلبوا التفاصيل والمعروضات النهائية، بما يساهم في زيادة حجم التجارة الخارجية.

وواصل قائلًا :"هدفنا وجود عدد كبير من المنتجين، ليس الكبار فقط، بل المنتج الصغير والمتناهي الصغر، وكل ما نزود العدد كل ما بنكسب إلى جانب عملية الوساطة".

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت فى يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.