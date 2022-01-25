المغرب تنهي الشوط الأول بتعادل إيجابي أمام مالاوي في كأس الأمم الأفريقية

أنهى منتخب المغرب الأول لكرة القدم، أحداث الشوط الأول متعادلاً بهدف لمثله أمام منتخب مالاوي، فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرن 2021.

واستطاع جابادينو مانجو تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية بالقرب من خط وسط الملعب بقليل مستغلاً التقدم الخاطئ للحارس ياسين بونو من مرماه لتسكن شباك الأخير.

وجاء هدف التعادل للمغرب بعد عرضية من اللاعب املاح ليقابلها النصيري برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وتهز شباك حارس مالاوي.

ويواجه منتخب المغرب، نظيره مالاوي في خضم منافسات دور الـ16 من عمر البطولة القارية، وذلك على ملعب استاد أحمدو أهيدجو.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

وفي الوقت ذاته تأهل مالاوي كأحد أفضل ثوالث المجموعات، بعد حصده 4 نقاط بالمجموعة الثانية.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الليلة، المتأهل من موقعة مصر وكوت ديفوار غدًا، بالدور ربع النهائي لبطولة الكان.