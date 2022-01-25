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رئيس التحرير
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ثقافة

قبل افتتاحه.. ركن خاص لمؤلفات جابر عصفور في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ركن خاص لمؤلفات د.
ركن خاص لمؤلفات د. جابر عصفور

أعلنت الدارالمصرية اللبنانية تخصيص ركن خاص لمؤلفات  الناقد الدكتور جابر عصفور الصادرة عن الدار داخل جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته التي تنطلق في 26 يناير الجاري ، وتستمر حتى السابع من فبراير المقبل .


وقال الناشر محمد رشاد رئيس  مجلس الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشرين العرب : " نشرت الدار للناقد والمفكر الراحل جابر عصفور خلال السنوات الأخيرة  12 كتابا ، كانت من بين أكثر مؤلفاته شعبية  وبينها الكثير من المؤلفات التي أثارت الجدل سواء في الأوساط النقدية أو في مساجلاته حول الدولة المدنية ".

 

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وأعلن رشاد تخصيص ركن خاص لهذه المؤلفات  داخل جناح الدار بمعرض القاهرة للكتاب خلال دورته المقبلة ، مؤكدا أنها ستعرض للبيع بأسعار خاصة دعما لرسالة مؤلفها الراحل وتكريما له .  
ونوه  إلى أن هذه المؤلفات هي (متعة القص مراجعات وقراءات ، زمن القص – شعر الدنيا الحديثة ، بعيدا عن مصر ، المقاومة بالكتابة ، القص في هذا الزمان ، للتنوير والدولة المدنية ، دفاعا عن التراث ، غواية التراث ، زمن جميل مضى ، نجيب محفوظ الرمز والقيمة ، في محبة الشعر ، نحو ثقافة مغايرة ).


ولفت رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية إلى أن هذه المؤلفات انطلقت منها تعبيرات نقدية صارت هي الأكثر تداولا في الخطاب النقدي العربي المعاصر ما يؤكد الأثر الكبير لمؤلفها .


وأكد أن الدار المصرية اللبنانية تعتز بأنها حازت ثقة الناقد الراحل ،وواصلت العمل معه طوال سنوات كان خلالها مثالا للدقة والموضوعية.


 وقال رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية " يمثل غياب جابر عصفور خسارة للثقافة العربية  على الصعيد القومي ، حيث خدم بإخلاص نادر في المواقع الرسمية التي تولاها ، وعمل دائما على إقامة الروابط بين المثقفين والمؤسسات العربية لإحداث التنمية الثقافية الشاملة  " ، مضيفا “ على الصعيد الشخصي يمثل غياب عصفور خسارة شخصية ، فقد بلغت العلاقة معه آفاق الصداقة التي كانت دائما محل اعتزاز متبادل ”.


وشارك محمد رشاد في مراسم  وداع الناقد الراحل جابر عصفور وقدم التعازي لأسرته ولأساتذى جامعة القاهرة الذين كانوا في وداع الفقيد الراحل بساحة الجامعة السبت الماضي .

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