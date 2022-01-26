توافد طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس لأداء امتحان مادتي التاريخ والأحياء

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لأداء امتحان نصف العام في مادتي التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، والأحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحا.

وحرص طلاب الصف الأول الثانوي على الوصول إلى المدارس قبل الامتحان بساعة ، لانهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، حيث تم توقيع الكشف الحراري عليهم وتمريرهم من بوابات التعقيم ، كما تم إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والتزام التباعد منعا لانتشار الفيروس في لجان الامتحانات.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد .

وقد بدأت امتحانات الصف الاول الثانوي بداية من يوم 22 يناير 2022 ، ومن المقرر أن تستمر حتى الاربعاء 2 فبراير 2022 ، طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

و تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح ، ويتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي ، كما يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمتابعة مراجعات منصة حصص مصر التي سيتم بثها ابتداء من غد الأحد الموافق 23 يناير 2022 وتستمر حتى الأربعاء 26 يناير 2022

مراجعات منصة حصص مصر

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي متابعة بث حصص المراجعات على الصفحة الرسمية ل منصة حصص مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

او قناة يوتيوب من خلال الرابط التالي :

https://m.youtube.com/channel/UC5ImwYXhZ1zrJ1k6OGYXj9Q

وتتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية

ويقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحان على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون أسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي

ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة.