عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر عصابة التهريب الجمركي

الجمارك
الجمارك

حارب القانون المصري جريمة التهريب الجمركي التى تهدد الأمن القومي وإضرارا بالاقتصاد الوطني؛ من خلال المادة (76) من قانون  الجمارك الجديد، والت نصت على أـنه "في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

عقوبات التهرب الجمركى

وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.

 

وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.

 

كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.

تهرب جمركى قانون الجمارك الأمن القومي القانون المصري تهريب البضائع قانون الجمارك الجديد

ترشيحاتنا

كيف نجحت الشرطة المصرية في تفكيك الجماعة الإرهابية؟..باحث في شئون الحركات الإسلامية يجيب

10 كلمات رددهم كل صباح فور استيقاظك

السجن والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر عصابة التهريب الجمركي

الداخلية تكشف حقيقة وفاة 5 أشخاص اختناقًا بالغاز في البحيرة

أحمد حسن يضع التشكيل الأمثل للمنتخب المصري لمواجهة كوت ديفوار |فيديو

دعواتكم .. بيومى فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن إلغاء الترم الثاني وتأجيل الدراسة بسبب كورونا

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ