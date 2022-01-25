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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الدواء: علاج كورونا للاستخدام الطاريء في المستشفيات فقط

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، تفاصيل العلاج الجديد لفيروس كورونا للاستخدام الطاريء، مؤكدا أنه يؤخذ عن طريق الفم.

 

وأضاف حمادة شريف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، اليوم الثلاثاء، أن الدواء سيكون للاستخدام الطاريء في المستشفيات فقط، موضحا أنه قد يستخدم دون ارتباط بمكان استخدامه.

 

وتابع الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، أنه تم إنتاج ٢٥ ألف عبوة من هذا الدواء ويدعى المولونبيرافير، ولدينا مواد خام لإنتاج المزيد من العبوات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل وزارة الصحة واللجنة العليا الفيروسات بشأن استخدام الدواء الجديد.

 

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء، إلى أن دواء المولونبيرافير لا يستخدم للسيدات الحوامل. 
 

حمادة شريف اخبار التوك شو هيئة الدواء فيروس كورونا شريف عامر

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