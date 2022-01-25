حسني عبد ربه: مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار نفس أجواء 2008

أكد حسني عبد ربه لاعب منتخب مصر السابق، أن مباراة مصر وكوت ديفوار التي ستقام غداً في ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، تعيد ذكريات جميلة لجيله.

وأوضح حسني عبد ربه، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الأجواء السائدة قبيل مباراة المنتخب الوطني وكوت ديفوار تتشابة مع بطولة 2008

ووجه نصيحة للاعبين: لازم من أول المباراة يدوهم الرسالة الواضحة أننا جايين نكسب ومش ننتظر لما يهاجمونا، لازم نقود المباراة من بدايتها، بالإضافة لضرورة وجود نوع من الهدوء والتوازن بين الهجوم والدفاع.

وتابع: "لو تراجعنا في بداية المباراة هتكون المباراة صعبة علينا، ولازم يبقى عندنا روح إننا نكسب ولازم نلعب بهدوء".

وحول التشكيل الذي يقترحه قال: "أفضل 3 لاعبين يمكن أن نضعهم في خط الوسط هم عمرو السولية والنني وحمدي فتحي.. ويجب أن يكون هناك حالة توازن بين الدفاع والهجوم".



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