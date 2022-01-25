قبل مواجهة الأفيال.. حسني عبد ربه يوجه رسالة هامة لمنتخب الفراعنة| فيديو

قال حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، إن الفارق بين جيله في عام 2008 والآن أن جيله كان يملك ميزة كبيرة وهي عدم الخوف وهي مضمون رسالة أريد أن أوجهها لاعبي المنتخب في كأس الأمم الافريقية.

واضاف حسني عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ان أفضل 3 لاعبين يمكن أن نضعهم في خط الوسط في التشكيل في مباراة مصر وكوت ديفوار هم عمرو السولية والنني وحمدي فتحي ويجب أن يكون هناك حالة توازن بين الدفاع والهجوم".

وتابع، أن الأجواء السائدة الآن قبيل مباراة المنتخب الوطني وكوت ديفوار تتشابة مع بطولة عام 2008 في المباراة حيث لم يكن الناس متفائلين بسبب قوة المنافس.

هتكون المباراة صعبة علينا

وأشار حسني عبد ربه إلى أنه لو تراجعنا في بداية المباراة هتكون المباراة صعبة علينا، ولازم يبقى عندنا روح إننا نكسب ولازم نلعب بهدوء"



