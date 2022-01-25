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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل مواجهة الأفيال.. حسني عبد ربه يوجه رسالة هامة لمنتخب الفراعنة| فيديو

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه

قال حسني عبد ربه نجم منتخب مصر السابق، إن الفارق بين جيله في  عام 2008  والآن أن جيله كان يملك ميزة  كبيرة وهي عدم الخوف  وهي مضمون رسالة أريد أن أوجهها  لاعبي المنتخب في كأس الأمم الافريقية.

واضاف حسني عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ان  أفضل 3 لاعبين يمكن أن نضعهم في خط الوسط في التشكيل في مباراة مصر وكوت ديفوار هم عمرو السولية والنني وحمدي فتحي ويجب أن يكون هناك حالة توازن بين الدفاع والهجوم".

وتابع،  أن  الأجواء السائدة  الآن قبيل  مباراة  المنتخب الوطني وكوت ديفوار   تتشابة    مع بطولة عام 2008  في المباراة  حيث لم يكن  الناس متفائلين بسبب  قوة  المنافس.

 

 هتكون المباراة صعبة علينا

وأشار حسني عبد ربه إلى أنه  لو تراجعنا في بداية المباراة هتكون المباراة صعبة علينا، ولازم يبقى عندنا روح إننا نكسب ولازم نلعب بهدوء"


 

حسني عبد ربه منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الافريفية المنتخب الوطني منتخب الفراعنة

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