حمادة الكاشف يشارك برواية "أخطبوط بلا أذرع" في معرض القاهرة

يشارك الكاتب الدكتور حمادة الكاشف، في الدورة ال ٥٣ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض، بالتجمع الخامس، بروايته الجديدة «أخطبوط بلا أذرع»، الصادرة عن دار الزيات للنشر والتوزيع.



أخطبوط بلا أذرع ، تتناول بطولات المخابرات المصرية فى الدفاع عن الوطن فى جو تمتزج فيه رائحة الواقع بالخيال، كما تلقى أخطبوط بلا أذرع الضوء على بعض من بطولات الجيش المصري خلال حرب السادس من أكتوبر خاصة موقعة المزرعة الصينية والتي كان بطلها المشير طنطاوي.

رواية تكشف أقوى صراع مخابرات العالم حول ملف مخابرتي أطلق عليه الأخطبوط يحوى أخطر وأهم الأسرار ملف تحمية كلمة سر غريبة تمتزج بأغنية قديمة للفنانة ليلى مراد.

حمادة الكاشف، من مواليد محافظة قنا، صدر له من قبل، دماء بقصر البارون في 2019، ورواية وجه على جدار فرعونى ،2020 وروايته الثالثة بنفس العام وهى السائر مع الموتى، و أساور سيكتوريا .