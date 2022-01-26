طارق شوقي: قرار عقد الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا يعود للوزارة وليس للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم، إن الوزارة صاحبة الحق الأصيل في تحديد وسيلة امتحانات نصف أو آخر العام كنظام إلكتروني أو ورقي وليس الطلاب.

وأكد طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء"، أن إحنا اللي اخترعنا الامتحان الإلكتروني، والتابلت فكرته الإطلاع على المحتوى التعليمي".



وتابع طارق شوقي وزير التعليم، أن "الوزارة هدفها تعويد الطلاب على أسئلة جديدة، مؤكدا أن عملية التطوير في المرحلة الثانوية تكمن في شكل السؤال، سواء كان الرد على السؤال بعلامة صح سواء إلكترونيا أو ورقيًّا، والفرق هنا منعدم، والطالب كل همه هو الرد على السؤال".



وأوضح شوقي، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، امتحانات على مستوى المدرسة وليست قومية.



وأتم وزير التعليم، أن الامتحانات الموحدة الإلكترونية بيُجيِّش ليها العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الإلكتروني، وكان هدف الوزارة إفساد هذا الأمر".