برلمانية: قانون التخصيص العام مهم لتطوير المحافظات والقرى والمحليات.. فيديو

قالت غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: إن مجلس النواب به زخم من مشروعات القوانين وهو إصلاح تشوهات تشريعية عبر زمن طويل مر، مؤكدة أن هناك قوانين مر عليها أكثر من 50 سنة مثل قانون المالية العامة .

وأضافت غادة علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون التخصيص العام هو من أولوية الدولة المصرية في عصر الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذا القانون يعيد تخصيص مفاصل الدولة المصرية وهذا القانون يجعلنا ننظر إلى المحافظات والقرى والمحليات .

وأوضحت غادة علي، أن هذا القانون يظهر أوجه المزايا والقيم التنافسية في كل محافظة والاستثمارات التي تحتاجها وكيفية توزيع موارد الدولة على هذه المحافظات والقرى .