نائب بالشيوخ: رجال الشرطة دفعوا فاتورة باهظة من دمائهم لتحقيق الأمن

تقدم النائب عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهاني للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الشرطة المجيد، والذكرى الحادية عشرة لثورة يناير، معربًا عن تمنياته له بدوام الصحة والسعادة وقيادة الوطن لكل ما فيه خير الجميع وسلامة مصر.



ونوه النمكي في تصريحات له اليوم، بالجهود الجبارة التي بذلها الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، في تقوية مختلف مؤسسات الدولة وفي التصدي للإرهاب والانفلات والفوضى، وفي مقدمتها جهاز الأمن المصري والشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية الباسلة، إيمانا بأن قوة الأوطان ومقدراتها هى معيار الحياة في العصر الحالي.



وقال عضو مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة وطنية جليلة، يتم الاحتفال فيها ببطولات رجال الأمن الأفذاذ في مختلف المعارك طوال سنوات طويلة، بدءا من مواجهة قوات الاحتلال البريطاني وانتهاءً بمواجهة عناصر الإرهاب، مؤكدا أن رجال الأمن دفعوا فاتورة باهظة من دمائهم وأرواحهم حتى يتحقق الامن والأمان في مصر وتنطلق للتطور.



واختتم النائب: عاشت مصر وعاشت قيادتها القادرة الوفية للوطن وتحية لرجال الشرطة الأبرار في عيدهم، هؤلاء الذين يسهرون على حياة الوطن ومقدراته ولضرب كل خفافيش الظلام الذي يحيكون المؤامرة ضده.