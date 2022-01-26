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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مشادة بين هشام يكن ومرتضى منصور داخل جدران الزمالك

صدى البلد

شهدت الساعات الماضية أزمة قوية بين رئيس نادي الزمالك وهشام يكن نجم القلعة البيضاء السابق في مقر النادي.


و قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC: "بدأت القصة برؤية رئيس الزمالك ليكن داخل النادي يتجول بين الأعضاء من خلال الكاميرات الموجودة في النادي والموصلة بالشاشة المتواجدة بمكتب رئيس الزمالك.


ونزل رئيس الزمالك إلى يكن وقال له "هات الكارنيه بتاعك"، ليرد يكن "ليه".


رئيس الزمالك: "طلع الكارنيه بتاعك"، يكن : "عاوز الكارنيه ليه.. هو أنت مش عارف أنا عضو في النادي ولا لأ".


رئيس الزمالك :"مليش علاقة بالكلام ده، هات الكارنيه".


يكن :"الكارنيه مش معايا دلوقتي سايبه عند حمام السباحة وحتى لو معايا مش هديهولك".


وتدخل بعدها المتواجدون لإنهاء الأمر لكن رئيس الزمالك صعد إلى مكتبه وهو يتحدث بصوت عال ضد يكن والذي ارتفع صوته بشكل كبير هو الآخر وقال له "متتكلمش عليا تاني".

وفي سياق آخر، قبل انتخابات الزمالك تمكن  رئيس النادى الزمالك من الحصول على موافقة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على منحه خطابًا رسميًا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجاري الدولي لمدة طويلة مستندًا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على ذلك.. الأمر الذي سينعش الخزينة البيضاء بـ200 مليون جنيه خلال الأيام القادمة تساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة المالية.

وستنتعش خزينة نادي الزمالك بمليون دولار، أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري قيمة انتقال مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لصفوف التعاون السعودي لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك قبل انتخابات الزمالك. 

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