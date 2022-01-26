أسامة عرابي يطالب كيروش بالدفع بـ رمضان صبحي في مواجهة كوت ديفوار| فيديو

قال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق إن مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار التي ستقام اليوم الأربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة .



وأضاف عرابي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تاريخ منتخب مصر أقوى من كوت ديفوار ولا بد أن يختار كيروش التشكيل وطريقة اللعب المناسبين.



وتابع أسامة عرابي أن منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين وقادرون على تحقيق الفوز، مؤكدا أن رمضان صبحي يستطيع تحقيق الفارق لمنتخب مصر.. فلماذا لا نعتمد عليه.



وأوضح أن مباراة اليوم أمام كوت ديفوار، ستعتمد على الاستحواذ على وسط الملعب، ولا بد من مواجهة سرعات لاعبي كوت ديفوار، وتضييق المساحات؛ في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في وسط الملعب.