هيثم الحاج علي: بيع الكتب أونلاين عبر منصة معرض الكتاب.. فيديو

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية الزوار من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حيث إن كافة الأنشطة داخل المعرض ستتبع مبدأ السلامة في المقام الأول وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعى وسيكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية.

وأضاف هيثم الحاج علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه سيكون هناك "بيع أونلاين"، وذلك عبر منصة المعرض وسيتم توصيل أي كتاب في خلال أسبوع.

وتابع هيثم الحاج علي، أن هناك تعليمات من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتسهيل دخول الزوار والجمهور إلى المعرض، لذلك ربطنا شرط تلقي اللقاح لدخول الأماكن المغلقة فقط، وهي القاعات التي سيتم إقامة الأنشطة فيها.