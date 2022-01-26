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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

" حافي" يحيى الفخرانى يتحدث عن موقف بينه وبين نجله المخرج شادي

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه قام بعمل مشهد فى مسلسل دهشة بدون حذاء " حافي" موضحًا أن نجله المخرج شادى الفخرانى "جاء قبلي ومشي بإيده على الطريق عشان يتأكد إنه ممهد وسليم لتصوير المشهد".

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أن نجله كان خائفًا من الأرض لكونها ساخنة.

ولفت إلى أن التفاهم بين المخرج و الفنان أمر مطلوب، معلقًا أن هناك تفاهم بينه وبين شادي لا يجامل أحدا.

وتابع :  " نجلى مؤدب ولكن يقنع من يقف أمامه من أجل تقديم الأفضل.

 

 

 

يحيى الفخراني مسلسل دهشة حافي شادي الفخراني

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