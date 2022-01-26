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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع الطقس السيئ.. محافظ البحيرة يعلن رفع درجة الاستعداد والتأهب

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

أكد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة والتي تنذر باحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، ولسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.


ومن المتوقع أن تشهد محافظة البحرية تساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة ، مع نشاط للرياح تصل سرعتها ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار.


كما يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح العظمى 12 والصغرى 7 درجات، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.


وأشار محافظ البحيرة إلى قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وغير الشرعية وغلقها، وكذلك متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات بها ، مع إيقاف عملها خلال الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.


وأهاب محافظ البحيرة بالمواطنين عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث التقلبات الجوية، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء.

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