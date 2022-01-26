عبد الستار صبري: كيروش درس الأفيال جيدا.. وأثق في تقديم مصر أداء قويًّا أمام كوت ديفوار

أكد عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية الأسبق أنه يثق في تقديم لاعبي منتخب مصر، أداء قويا خلال مواجهة كوت ديفوار اليوم في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



وقال عبد الستار صبري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : "أثق أن منتخب مصر سيقدم أداء قويا في مباراة كوت ديفوار، وستكون هناك روحا كبيرة، وتركيزا أكبر بين اللاعبين، وسنرى أداء مميزًأ".



وأضاف عبد الستار صبري: "منتخب مصر درس كوت ديفوار جيدا، وكيروش درس الفريق جيدا وأعتقد أن لدينا حظوظا وتوفيقا دائما أمامهم، ويكون هناك إحساس بالمسؤولية".



وتابع عبد الستار صبري: "منتخب مصر يدخل اللقاء بعد الحصول على فترة راحة ساهمت في دراسة كيروش للفريق والسلبيات في الفترة الماضية، ومراجعة مباريات مصر، وأيضا دراسة مباراة كوت ديفوار والجزائر، ومعرفة نقاط القوة والضعف".



وواصل عبد الستار صبري: "أرى أن تصريحات صلاح كان يجب أن يتحدث فيها أكثر عن منتخب مصر بصفته القائد، وأن لا يكون هناك إشارة أن اللاعبين يتابعون السوشيال ميديا ويتأثرون بها، وأرى أن ما قاله؛ بسبب الضغوط الكثيرة عليه، لكن تلك التصريحات قبل المباراة المصيرية؛ من الممكن أن تضر بثقة اللاعبين قبل اللقاء".



واختتم عبد الستار صبري: "رسالتي للاعبين هي: لابد أن يعلم الجميع قيمة هذه المباراة، والمسؤولية أمامكم، والجميع يخاف من مواجهتكم، ويجب أن تكون مباراة فيها روحا كبيرة ومسؤولية لإسعاد الجماهير والتأهل لربع النهائي".