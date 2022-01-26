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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة جذابة  بالكمامة  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها . 

 

أحفاد ريا وسكينة وقمر 14.. موسم مزدحم لـ ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تشارك متابعيها بفيديو جديد لها عبر إنستجرام

 

وتتماثل الفنانة ياسمين رئيس للشفاء من فيروس كورونا، بعدما أعلنت مؤخرا إصابتها به، وتنتظر نتيجة المسحة، وتلتزم خلال تلك الفترة بالعزل في المنزل وهذا كان السبب وراء غيابها عن العرض الخاص لفيلم قمر 14.

 

ووضعت ياسمين رئيس، صورة من خلال خاصية استوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وهي تضع ماسك للبشرة على وجهها وعلقت عليها قائلة:" سلي نفسك في العزل".

وتنطلق النجمة ياسمين رئيس في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والتي تتعاون فيها مع دينا الشربيني.

 

المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

 

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت التي تنتقل من حياة الدلع والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

 

وعلى المستوى السينمائي، تشارك ياسمين، في فيلم قمر 14 الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك بجانب فيلمها جارة القمر.

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