محمد صلاح يرد على تصريحات ساديو ماني ضاحكاً: تأهلتم بهدف من ركلة جزاء|فيديو

علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني .

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار ردًا على ماني ضاحكًا: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات".

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لماني وهو يتوقع هزيمة المنتخب المصري بنتيجة 0-1 في اللقاء الذي سيجمع المنتخب في تصفيات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم.



وتابع صلاح: سعيد مع اللاعبين بنسبة 100% ولا أعتقد أنني تحدثت عن أحد بشكل سيئ أو العكس، أحاول قدر الإمكان نقل خبراتي التي اكتسبتها في الخارج ومساعدة المنتخب".

وأضاف: "أشعر أنه في بعض الأحيان هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن صلاح بعينه أو لاعبين آخرين، للأسف نعيش في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرية المنتخب لم تصبح مثل السابق، أصبح الناس يشجعون الأندية واللاعبين بحد عينهم."

وزاد: "الأمر لم يكن كذلك في السابق حيث انقسمت الكرة المصرية ، وشاهدنا صفحات من أجل لاعبين للدفاع عنهم أو أندية، ويعتقدون أن ذلك أمر جيد ولكنه ليس كذلك".



وأردف: هذا أمر غير مفيد بالتأكيد، أنت لن تضر محمد صلاح لأنني مررت بأشياء مثل ذلك، ولكن سيضر بالتأكيد لاعبين صغار في السن".



واختتم حديثه قائلًا: "كونوا خلف المنتخب حتى نهاية البطولة وبعد ذلك تحدثوا عن كل لاعب بعينه، هناك لاعبون لم يلعبوا بطولة الأمم الأخيرة، إذا أردتم أن يفوز المنتخب فيجب أن يتحد الجميع".

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري اليوم في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.