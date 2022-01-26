عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يرد على تصريحات ساديو ماني ضاحكاً: تأهلتم بهدف من ركلة جزاء|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني .

وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار ردًا على ماني ضاحكًا: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات".

ونشر حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لماني وهو يتوقع هزيمة المنتخب المصري بنتيجة 0-1 في اللقاء الذي سيجمع المنتخب في تصفيات المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم.


وتابع صلاح: سعيد مع اللاعبين بنسبة 100% ولا أعتقد أنني تحدثت عن أحد بشكل سيئ أو العكس، أحاول قدر الإمكان نقل خبراتي التي اكتسبتها في الخارج ومساعدة المنتخب".

وأضاف: "أشعر أنه في بعض الأحيان هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن صلاح بعينه أو لاعبين آخرين، للأسف نعيش في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرية المنتخب لم تصبح مثل السابق، أصبح الناس يشجعون الأندية واللاعبين بحد عينهم."

وزاد: "الأمر لم يكن كذلك في السابق حيث انقسمت الكرة المصرية ، وشاهدنا صفحات من أجل لاعبين للدفاع عنهم أو أندية، ويعتقدون أن ذلك أمر جيد ولكنه ليس كذلك".


وأردف: هذا أمر غير مفيد بالتأكيد، أنت لن تضر محمد صلاح لأنني مررت بأشياء مثل ذلك، ولكن سيضر بالتأكيد لاعبين صغار في السن".


واختتم حديثه قائلًا: "كونوا خلف المنتخب حتى نهاية البطولة وبعد ذلك تحدثوا عن كل لاعب بعينه، هناك لاعبون لم يلعبوا بطولة الأمم الأخيرة، إذا أردتم أن يفوز المنتخب فيجب أن يتحد الجميع".

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري اليوم في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ترشيحاتنا

مدرب جزر القمر : 3 لاعبين تقدموا لحراسة المرمى واخترت الأكثر كاريزما

3 آلاف جنيه للشقة ذات المليون جنيه.. تفاصيل قانون تخفيض الضريبة العقارية

دليل على عظمة الفراعنة.. الكشف عن تفاصيل مبهرة بشأن المومياء الحامل

لماذا نفعل المعاصي في رمضان والشياطين مسلسل؟.. الإفتاء تجيب

لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون مخبأة داخل صناديق شاي إلى السعودية

يحيى الفخراني عن أول عمل لـ دنيا سمير غانم: دلال كانت خايفة جدًا عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ