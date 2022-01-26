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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك |تفاصيل

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون.

وأضاف “فتحي"، في تصريحات ببرنامج “أكش مع وليد” على أم بي سي:"تنازلت عن مستحقاتي للزمالك، النادي يمر بظروف ومشاكل ولايوجد فلوس فتنازلت عن مستحقاتي وهناك جزء تنازلت عنه للتعاون ليُكمل صفقة الزمالك ولكن ليس بالمبالغ التي تتداول فتنازلت عن 100 ألف دولار للزمالك ونفس الأمر بالنسبة للتعاون وليس معنى ذلك رغبتي في الرحيل عن الزمالك بأي طريقة فالناس فسروها بالخطأ".

وتابع: "أكيد جمهور الزمالك حقه الحزن ولكن هي فترة ولا أحد يعلم ظروف الآخر وهناك تفاصيل لا أحد يعرفها نعم مصطفى فتحي ليس موجودًا الآن ولكن الزمالك بيتي الذي سأعود له ولستُ غريًبا على التعاون".

وأتم اللاعب تصريحاته :"عرضت عرض التعاون على مسؤول بنادي الزمالك وهو عرض الأمر على كارتيرون ليحصل على رأيه ولم يتحدث في أي شيء وكان هناك اختلاف في وجهات النظر فكان هناك فيديو مُبكر من المستشار قبل التوقيع وكان هناك خلاف في بنود بالعقد ولكن الصفقة تمت وكان هناك أكثر من عرض من الخليج والسعودية".
 

ووافق الزمالك على بيعه رسميا مقابل الحصول على مليون دولار، لاسيما أن عقده مع الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن تفاصيل صفقة انتقال مصطفي فتحي لاعب الفريق الأبيض، إلى نادي التعاون السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر ، أن اللاعب وقع على عقود لمدة موسمين ونصف مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، وتمت الصفقة مقابل مليون دولار يحصل عليها النادي الأبيض ويتحمل مصطفي فتحي نصف مليون دولار من قيمة الصفقة.

وكشف المصدر، عن تقاضي مصطفى فتحي مليوناً و400 ألف  دولار في الموسم.

مصطفى فتحي كارتيرون الزمالك الانتقالات الشتوية نادي الزمالك نادي التعاون السعودي

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