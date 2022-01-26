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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جزر القمر : 3 لاعبين تقدموا لحراسة المرمى واخترت الأكثر كاريزما

جزر القمر والكاميرون
جزر القمر والكاميرون

قال دانيل بادوفاني، مدرب حراس مرمى منتخب جزر القمر، إن الجميع شاهد الأداء الذي ظهر به منتخب بلاده خلال مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف بادوفاني، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد"، أن منتخب جزر القمر يستحق التهنئة على ما قدمه رغم الخروج من البطولة، موضحًا أن جزر القمر رغم بساطته إلا أنه قدم الكثير وعلى عكس المتوقع.

وأشار إلى أنه اختار أحد لاعبي الفريق ليقف حارس المرمى لتعويض الحراس الثلاثة المصابين، حيث حدد اللاعب شاكر الهدهور، بعد اجتماعه مع جميع اللاعبين الذين يصلحوا لهذا الدور وطلب أحدهم ليتقدم للوقوف كحارس مرمى، مضيفًا «3 لاعبين تقدموا وتعاملت معهم واخترت في النهاية الأنسب وهو الهدهور».

وواصل حديثه، أنه لم يكن لدى جزر القمر، فرصة في الدفع بحارس مرمى أمام الكاميرون لذلك كان التفكير سريعًا في البحث عن بدائل، موضحًا أن الهدف من البداية هو اللعب بـ 11 لاعباً داخل المستطيل الأخضر وليس 10 لاعبين وحارس مرمى».

واستطرد «كنت حريصًا للحفاظ على التركيز عقب حالة الطرد التي تعرض لها فريقي في بداية مباراة الكاميرون والهدهور واجه مهاجم الكاميرون في لقطة الهدف الثاني بصفته مدافعًا، كان من الصعب تعلم أساسيات حراسة المرمى بهذه السرعة وأعتقد أن هدهور لا يريد الاستمرار كحارس مرمى».

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