بـ شعر أحمر.. رانيا يوسف تشوق جمهورها لعمل جديد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة من كواليس احد اعمالها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأطلت رانيا يوسف بنيو لوك بشعر أحمر وعلقت عليها: إيه رأيكم في اللوك الجديد؟.. ويا ترى الشخصية الجديدة هتكون في مسلسل إيه ؟.

وتصدر اسم الفنانة رانيا يوسف "ترند" منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها "تويتر"، عقب لقائها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة"، على قناة etc.

وعادت الفنانة لتصدر الترند من جديد، بسبب تصريحاتها التي وصفها البعض بأنها "جريئة" و"مثيرة للجدل" عن حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في "مصر جديدة": "برجع يوميا لمنزلي ما بين 4 أو 5 الفجر من الشغل، وأحيانا أعمل لمدة ٣ أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة أنها تتمنى أن تجد رجلا يتقبل فكرة عودتها إلى المنزل فجرًا.

وتحدثت عن رأيها في الزواج، قائلة: "مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة".

وأضافت: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي"، في إشارة منها إلى أنها لا تفكر حاليا في الارتباط.

وعن علاقتها ببناتها، أوضحت الفنانة أنها أم "ليبرالية"، متابعة: "أنا متفاهمة جدا مع بناتي، ربتهم على الحرية طالما لا تضر الطرف الآخر، وليست خارج حدود أخلاقنا، وهما يلبسوا اللي هما عايزينه، في حدود المكان وفي حدود المناسبة".

