عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ شعر أحمر.. رانيا يوسف تشوق جمهورها لعمل جديد

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة من كواليس احد اعمالها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأطلت  رانيا يوسف بنيو لوك بشعر أحمر وعلقت عليها: إيه رأيكم في اللوك الجديد؟.. ويا ترى الشخصية الجديدة هتكون في مسلسل إيه ؟.

رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

3 فبراير بسبب السب والقذف.. رانيا يوسف تواجه الحبس والغرامة

وتصدر اسم الفنانة رانيا يوسف "ترند" منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها "تويتر"، عقب لقائها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة"، على قناة etc.

وعادت الفنانة لتصدر الترند من جديد، بسبب تصريحاتها التي وصفها البعض بأنها "جريئة" و"مثيرة للجدل" عن حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في "مصر جديدة": "برجع يوميا لمنزلي ما بين 4 أو 5 الفجر من الشغل، وأحيانا أعمل لمدة ٣ أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة أنها تتمنى أن تجد رجلا يتقبل فكرة عودتها إلى المنزل فجرًا.

وتحدثت عن رأيها في الزواج، قائلة: "مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة".

وأضافت: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي"، في إشارة منها إلى أنها لا تفكر حاليا في الارتباط.

وعن علاقتها ببناتها، أوضحت الفنانة أنها أم "ليبرالية"، متابعة: "أنا متفاهمة جدا مع بناتي، ربتهم على الحرية طالما لا تضر الطرف الآخر، وليست خارج حدود أخلاقنا، وهما يلبسوا اللي هما عايزينه، في حدود المكان وفي حدود المناسبة".
 

رانيا يوسف صور رانيا يوسف أجرا اطلالات رانيا يوسف اخبار رانيا يوسف اعمال رانيا يوسف

ترشيحاتنا

عودة فتوح وصلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

وفيات أقل.. دراسة أمريكية تكشف مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بـ كأس الأمم الإفريقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

شخصية العام لمعرض كتاب الطفل.. المصرية اللبنانية تخصص ركنا لمؤلفات عبد التواب يوسف

لماذا خلقنا الله لنعبده وهو غني عنا؟ اعرف رد الإفتاء على سؤال طفلة صغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ