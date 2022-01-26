عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة فتوح وصلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

صدى البلد

يخوض منتخب مصر مبارة قوية، اليوم، أمام منافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المهمة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية .

وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .

وبات موقف محمود الونش المدافع، من اللحاق بمواجهة المنتخب المقبلة أمام ساحل العاج، صعبا؛ نتيجة استمرار معاناته من الإصابة في عضلته الأمامية وحاجته إلى المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفراعنة من جديد .

واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح " أيمن أشرف " في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد " أحمد سيد زيزو " وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار منتخب مصر كوت ديفوار كاس امم افريقيا أمم أفريقيا كيروش

ترشيحاتنا

عودة فتوح وصلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

وفيات أقل.. دراسة أمريكية تكشف مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بـ كأس الأمم الإفريقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 26 يناير 2022

شخصية العام لمعرض كتاب الطفل.. المصرية اللبنانية تخصص ركنا لمؤلفات عبد التواب يوسف

لماذا خلقنا الله لنعبده وهو غني عنا؟ اعرف رد الإفتاء على سؤال طفلة صغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ