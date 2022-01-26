عودة فتوح وصلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

يخوض منتخب مصر مبارة قوية، اليوم، أمام منافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المهمة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية .

وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .

وبات موقف محمود الونش المدافع، من اللحاق بمواجهة المنتخب المقبلة أمام ساحل العاج، صعبا؛ نتيجة استمرار معاناته من الإصابة في عضلته الأمامية وحاجته إلى المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفراعنة من جديد .

واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح " أيمن أشرف " في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد " أحمد سيد زيزو " وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.