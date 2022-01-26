أخبار الفن | إصابة يسرا وبيومي فؤاد بفيروس كورونا.. وذكرى ميلاد سعاد حسني الـ 79

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

علم صدى البلد من مصادره الخاصة أن النجمة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالفنانة يسرا إيجابية منذ أربعة أيام حيث تخضع للعزل المنزلي .

وكانت قد شاركت الفنانة يسرا، إعلان برنامجها الجديد (كلام في الحب)، ونشرته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت يسرا معلقة من خلال الإعلان:(ترقبوا ⁧‫#كلام_في_الحب‬⁩ ابتداءً من الاثنين 31 يناير عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية علي @mbc1).



جوجل يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني الـ 79

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي يظهر على موقع بحث جوجل في مصر والدول العربية.

ويأتى احتفال جوجل بميلاد سعاد حسني لكونها فنانة متعددة المواهب ومن أكثر الممثلات تأثيرًا في السينما المصرية والعربية.

واعتاد جوجل الاحتفال بذكرى ميلاد الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك الفنانين والأدباء والعلماء وغيرهم.

أعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات".

وقال “بيومى فؤاد من خلال الفيديو :”دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب، دعواتكم بالشفاء وحشتوني".