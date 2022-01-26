أخبار التكنولوجيا| مبيعات لعبة God of War تتخطى مليون نسخة في أيام معدودة.. كيفية دمج الصور مع الفيديو للآيفون مجانا بأسهل الطرق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

حققت لعبة الفيديو God of War رقما قياسيا جديدا في مبيعات الألعاب، حيث استطاعت أن تصل لمليون نسخة على أجهزة الكمبيوتر منذ صدورها في 14 يناير لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

نشرت شركة فيفو الصينية إعلانا ترويجيا لهاتفها القادم vivo Y75 5G ، والمخصص للفئة المتوسطة والشباب بسعر مناسب، حيث كشف الإعلان عن التصميم الخاص بالهاتف والألوان التي سيصدر بها.

قد يكون تصميم الشعار الخاص بعلامتك التجارية مثلا مكلفًا بعض الشئ ، ولكنه لن يكون كذلك إذا قمت بذلك بنفسك باستخدام أحد برامج تصميم الشعارات أو اللوجو المجانية والمتوفرة على الإنترنت.

يلجأ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون إلى إنشاء محتوى رقمي على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت فكرة منشئى المحتوى بشكل واسع مؤخرا، من خلال استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو حيث إنها وسيلة سهلة لكسب المال وإبراز الجانب الإبداعي.

يفضل الكثير من المستخدمين دمج الصور الخاصة أو الصور التي يقومون بالتقاطها مع مقاطع الفيديو المختلفة على هواتف آيفون، حيث يمكنك دمج جميع مقاطع الفيديو المختلفة وتحويلها إلى مقطع فيديو واحد.