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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة لمشروع رصف الطرق بمدينة الحسنة

رءيس مدينة الحسنة
رءيس مدينة الحسنة يتفقد مشروع رصف الطرق

تفقد  اللواء  أسامه أحمد محمد عفش  رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء  ، مشروعات الخطة الاستثمارية ، لمتابعة مشروع رصف الطرق بمدينة الحسنة، حيث تم  المرور والمتابعة  لأعمال رصف الطريق بالحي الجديد بمدينةالحسنة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للوقوف علي الوضع علي الطبيعة.

ورافق  رئيس المدينة  خلال الجولة  كل من : المهندس مدير الإدارة الهندسيه ، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، و مدير مديرية الطرق.

و أكد  رئيس المدينة ،  علي المقاول المسؤل عن تنفيذ العملية بضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالشروط المتفق عليها داخل كراسة الشروط ، وعدم الإخلال بها مع الإلتزام بالإنتهاء من العملية حسب الجدول الزمني المحدد لها.

و شدد على سرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في المواعيد المحددة طبقآ للجدول الزمنى المحدد لها.مع الإلتزام بالضوابط والمعايير المحددة، العمل علي تلافي جميع الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية والمهندسين المشرفين وذلك لضمان جودة الأعمال

واكد   علي ضرورة  الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمه داخل الموقع للوقاية من التعرض لخطر الإصابة بالعدوي.

الطرق الفرعية


وقال اللواء اسامة احمد عفش،  مركز ومدينة الحسنة ،  انه  يجري  إستكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة الحسنة.. إلى جانب استكمال عدد من المنشآت والمبانى الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.
 

وأوضح أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى تبلغ 23 مليون و200 ألف جنيه.. موزعة على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7 ملايين جنيها لأعمال الكهرباء، و11 مليون و500 ألف جنيها للطرق، و مليون و50 ألف جنيها لتحسين البيئة، و 3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

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متابعة مشروع رصف الطرق الحسنة

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