حدث ليلا| حريق هائل في عقار بمدينة نصر..ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. إصابة يسرا وبيومي فؤاد بكورونا.. حجز المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد.. السودان يغلق حدوده.. فوضى بمطار إسطنبول

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1783 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث اندلاع النيران في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

أصدر تحالف الأجندة الجديدة الذي يضم في عضويته كلٍ من مصر والبرازيل وأيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمس

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيةالتعليم، إن الوزارة صاحبة الحق الأصيل في تحديد وسيلة امتحانات نصف أو آخر العام كنظام إلكتروني أو ورقي وليس الطلاب.

تمنى السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون وإفريقيا الوسطي، الفوز لمنتخب المصري في مواجهة نظيره الكوت ديفوراي، في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا

علم صدى البلد من مصادره الخاصة أن النجمة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

دعواتكم .. بيومى فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان بيومي فؤاد ، إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات". وقال “بيومى فؤاد من خلال الفيديو :”دعواتكم

وجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة دعم للفنانة منى زكي وذلك دعما لها بعد الجدال الذي أثر حولها الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي يظهر على موقع بحث جوجل في مصر والدول العربية

أعلنت المطربة ساندى عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

قررت نيابة مركز الجيزة، حجز المتهم بأداء الامتحان، بدلا من لاعب المنتخب القومي لكرة القدم، مصطفى محمد، لمدة 24 ساعة

كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون. وأضاف “فتحي"، في تصريحات ببرنامج “أكش مع وليد” على أم بي سي:"تنازلت عن مستحقاتي للزمالك

تحدث طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، عن الأزمة التي فجرها موسيماني عن مماطلة الأهلي في التجديد. وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"

علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني . وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار ردًا على ماني ضاحكًا: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات"

أعلنت السلطات في لبنان ضبط شحنة جديدة من مخدر الكبتاجون مخزنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الإفريقية، ومنها إلى السعودية.

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، إغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بـ"مخاطر أمنية".

أعلن مجلس النواب الليبي، عقب جلسة عقدت الثلاثاء، 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس حكومة ليبيا المقبلة، بعدما استبعد أحقية مجلس الدولة في تزكية رئيس الوزراء.

تداولت وسائل إعلام محلية في تركيا، مقاطع فيديو من مطار إسطنبول تظهر انتشارا كثيفا لقوات الأمن، على خلفية الاحتجاجات والفوضى بالمطار بعد إلغاء الرحلات بسبب تساقط الثلوج.

أعلنت البحرية الأمريكية أنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي"، سقطت في بحر الصين الجنوبي، بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.