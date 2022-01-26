حدث ليلا| حريق هائل في عقار بمدينة نصر..ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. إصابة يسرا وبيومي فؤاد بكورونا.. حجز المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد.. السودان يغلق حدوده.. فوضى بمطار إسطنبول

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
الصحة: تسجيل 1809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1783 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
حادث عقار مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة وسط النيران| فيديو وصور
تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث اندلاع النيران في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر.
مصر و5 دول أخرى تعرب عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها
أصدر تحالف الأجندة الجديدة الذي يضم في عضويته كلٍ من مصر والبرازيل وأيرلندا والمكسيك وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، بيانا يتضمن موقف التحالف من البيان المشترك الذي أصدرته الدول النووية الخمس
طارق شوقي: قرار عقد الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا يعود للوزارة وليس للطلاب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيةالتعليم، إن الوزارة صاحبة الحق الأصيل في تحديد وسيلة امتحانات نصف أو آخر العام كنظام إلكتروني أو ورقي وليس الطلاب.
سفير مصر في الكاميرون يكشف آخر الاستعدادات لـ قمة الفراعنة والأفيال بـ أمم إفريقيا
تمنى السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون وإفريقيا الوسطي، الفوز لمنتخب المصري في مواجهة نظيره الكوت ديفوراي، في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا
إصابة الفنانة يسرا بـ فيروس كورونا
علم صدى البلد من مصادره الخاصة أن النجمة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
دعواتكم .. بيومى فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن الفنان بيومي فؤاد ، إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات". وقال “بيومى فؤاد من خلال الفيديو :”دعواتكم
حمو بيكا: أنا بدعم منى زكي وأحمد حلمي .. وياريت تبطلوا شائعات
وجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة دعم للفنانة منى زكي وذلك دعما لها بعد الجدال الذي أثر حولها الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.
جوجل يحتفل بذكرى ميلاد سعاد حسني الـ 79
يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79 من خلال شعار احتفالي يظهر على موقع بحث جوجل في مصر والدول العربية
إصابة ساندى بفيروس كورونا
أعلنت المطربة ساندى عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام
حجز المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
قررت نيابة مركز الجيزة، حجز المتهم بأداء الامتحان، بدلا من لاعب المنتخب القومي لكرة القدم، مصطفى محمد، لمدة 24 ساعة
مصطفى فتحي يتنازل عن 100 ألف دولار للرحيل عن الزمالك |تفاصيل
كشف مصطفي فتحي لاعب التعاون السعودي تفاصيل رحيله عن الزمالك وأزمته الأخيرة مع كارتيرون. وأضاف “فتحي"، في تصريحات ببرنامج “أكش مع وليد” على أم بي سي:"تنازلت عن مستحقاتي للزمالك
طه إسماعيل تعليقاً على أزمة التجديد لـ موسيماني: محدش يشترط على الأهلي
تحدث طه إسماعيل نجم الأهلي الأسبق، عن الأزمة التي فجرها موسيماني عن مماطلة الأهلي في التجديد. وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"
محمد صلاح يرد على تصريحات ساديو ماني ضاحكاً: تأهلتم بهدف من ركلة جزاء|فيديو
علق محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر على تصريحات زميله ساديو ماني . وقال صلاح، في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار ردًا على ماني ضاحكًا: "نعلم أن منتخب السنغال تأهل إلى الأدوار الإقصائية بهدف واحد من ركلة جزاء بدور المجموعات"
لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون مخبأة داخل صناديق شاي إلى السعودية
أعلنت السلطات في لبنان ضبط شحنة جديدة من مخدر الكبتاجون مخزنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر إلى إحدى الدول الإفريقية، ومنها إلى السعودية.
بسبب مخاطر أمنية .. السودان يغلق حدوده مع دولة أفريقية
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، إغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بـ"مخاطر أمنية".
ليبيا.. مجلس النواب يعلن 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة
أعلن مجلس النواب الليبي، عقب جلسة عقدت الثلاثاء، 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس حكومة ليبيا المقبلة، بعدما استبعد أحقية مجلس الدولة في تزكية رئيس الوزراء.
فوضى في مطار إسطنبول وانتشار كثيف للأمن بسبب إلغاء الرحلات |فيديو
تداولت وسائل إعلام محلية في تركيا، مقاطع فيديو من مطار إسطنبول تظهر انتشارا كثيفا لقوات الأمن، على خلفية الاحتجاجات والفوضى بالمطار بعد إلغاء الرحلات بسبب تساقط الثلوج.
البحرية الأمريكية تتدخل بعد سقوط طائرة إف 35 في بحر الصين الجنوبي
أعلنت البحرية الأمريكية أنها بدأت ترتيبات لانتشال طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 سي"، سقطت في بحر الصين الجنوبي، بعد حادث أثناء الهبوط على حاملة طائرات هذا الأسبوع.