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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

مليون جنيه مستحقات ورثة مصري لقي حتفه مع 3 من أسرته بالسعودية

صدى البلد

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه في إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا- المنكوبة التي تعرضت لحادث مروري في أثناء سفرهم من الرياض إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، فقد بلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال ، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقربيا، وسيتم تحويلها إلي ورثته في مصر ، فضلا عن باقي مستحقات المتوفي من شركة التأمين  بعد صدور إعلام الوراثة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض في إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التي  لقي 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية في ديسمبر الماضي ، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء ، ويتم بشكل مستمر  متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حالياً بمستشفى السعودي الألماني بالرياض وهم:أحمد عبدالسلام مبروك ١٤سنة، والطفله رغد عبدالسلام مبروك ٩سنوات.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض قاموا بزيارة الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم ، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعي بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلي، كما تم تسكينهم في غرفة واحدة .

وأشاد مرافقو الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث  من قبل السفارة المصرية ، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوي العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين التي تمت في 28 ديسمبر 2021، ودفنهم بمحل إقامتهم في مصر بالمنوفية مركز منوف .

يذكر أن الأب المتوفى المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا  كان يعمل بشركة  المطاعم الأهلية "كنتاكى" ، وتعهدت الشركة عقب الحادث بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

 

الطفل أحمد عبد السلام
الطفل أحمد عبد السلام
وزير القوى العاملة محمد سعفان مليون جنيه مستحقات ورثة المصري مناسك العمرة السعودية الرياض مكة المكرمة لقي حتفه مع 3 من أسرته

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