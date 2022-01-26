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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معاينة حريق عقار مدينة نصر : النيران التهمت محلاً للملابس وامتدت إلى الطابق الثاني

حريق عقار مدينة نصر
حريق عقار مدينة نصر

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة عقارًا بمدينة نصر من الاحتراق، بعد اشتعال النيران في محل ملابس بالطابق الأول وامتد لشرفة الطابق الثاني .

وكانت قد تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة داخل عمارات رامو بمدينة نصر .

وعلي الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ .

وتمكنت القوات من محاصرة النيران في وقت قياسي واخماده قبل ان يمتد لباقي الأدوار ، دون إصابات .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم محلا للملابس علي مساحة 100 متر بالطابق الأول وامتدت ألسنة اللهب الي شرفة الطابق الثاني ، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الملابس التي ساعدت علي انتشار النيران بصورة كبيرة .

تم تحرير محضر ، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر التلفيات ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

رجال الحماية المدنية الحماية المدنية بالقاهرة اشتعال النيران محل ملابس

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