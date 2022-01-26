معاينة حريق عقار مدينة نصر : النيران التهمت محلاً للملابس وامتدت إلى الطابق الثاني

أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة عقارًا بمدينة نصر من الاحتراق، بعد اشتعال النيران في محل ملابس بالطابق الأول وامتد لشرفة الطابق الثاني .

وكانت قد تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في شقة داخل عمارات رامو بمدينة نصر .

وعلي الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ .

وتمكنت القوات من محاصرة النيران في وقت قياسي واخماده قبل ان يمتد لباقي الأدوار ، دون إصابات .

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق التهم محلا للملابس علي مساحة 100 متر بالطابق الأول وامتدت ألسنة اللهب الي شرفة الطابق الثاني ، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الملابس التي ساعدت علي انتشار النيران بصورة كبيرة .

تم تحرير محضر ، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت رجال المعمل الجنائي بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر التلفيات ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .