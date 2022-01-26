"الشعب نفسه يفرح".. داليا أيمن: كوت ديفوار خصم عنيد ضد الفراعنة

قالت الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج صباح البلد، إن الشعب المصرى ينتظر بشغف انطلاق مباراة مصر ونظيرها الكوت ديفوارى اليوم الأربعاء بالدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.



وأضافت داليا أيمن خلال تقديمها حلقة برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن المنتخب المصرى يضم نجوم كبار والجماهير يرغبون بالفوز ضد منتخب كوت ديفوار خاصة أن الأخير خصم عنيد ومنافس قوى ضد منتخب الفراعنة .



وأكدت داليا أيمن ، أن الشعب المصرى يتمنى الفرحة ويرغب بشدة بفوز المنتخب المصرى وصعوده للتصفيات المؤهلة معقبة " الشعب المصرى نفسه يفرح".