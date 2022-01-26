الإنسان النبيل .. مصطفى بكري ينعي ياسر رزق بكلمات مؤثرة

نعي الاعلامي مصطفي بكري الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق ، بكلمات مؤثرة بعد وفاته صباح اليوم .



وغرد بكري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" توفي منذ نحو الساعة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بعد أزمة قلبية مفاجئة أدخل علي أثرها إلي مستشفي الشفاء.

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وتابع : "رحل الانسان النبيل والكاتب الوطني الكبير ، سجل شهادته عن اخطر فترة تاريخية مرت بها مصر في اصداره لكتاب يؤرخ ما جري ، وكأنه كان يشعر بدنو الأجل ، رحم الله الكاتب والصديق النبيل ، الذي أعطي كل ما يملك من الجهد والوقت دفاعا عن الوطن.

وأضاف :" كان ياسر رزق إنسانا نبيلا ، عاني كثيرا في دفاعه عن الوطن ومؤسسات الدولة، وفي الفترة الأخيرة وبعد صدور كتابه تواعدنا علي إقامة احتفال بمناسبة إصدار كتابه الأخير ، وكان الموعد الإثنين القادم ، لكنه تركنا ورحل إلي رب العالمين".