عادات تساعدك في التغلب على الحب من جانب واحد

في كثير من الأحيان نكون ضحايا مؤسفين عندما أطلق كيوبيد سهمه في الاتجاه الخاطئ مما تسبب في حب من جانب واحد. بينما قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإدراك أن الشخص الآخر لن يحبنا في المقابل ، فقد يكون من الصعب المضي قدمًا. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في التخلص من مشاعر الحب أو التغلب على الحب بلا مقابل ، فتابع القراءة. نقدم بعض العادات الصحية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من المشاعر المؤلمة بعيدًا عن تبني ممارسات صحية.

اقطع الاتصال به أو معه

عندما نتشوق وراء شخص لا يتبادل مشاعرنا ، فإننا نميل إلى إهمال أنفسنا. وقد يكون من الصعب المضي قدمًا إذا كنت عالقًا في نفس الروتين حيث تتفاعل معهم وتتمنى أن يكونوا ملكك. لذا اقطع كل اتصال معهم لبضعة أشهر.



ضع روتينًا للعناية الذاتية

سيكون من الحكمة أن تستثمر القليل من الوقت في الاعتناء بنفسك بممارسات الرعاية الذاتية. سواء كان ذلك روتينًا جديدًا للعناية بالبشرة أثناء الليل ، أو التقشير قبل الاستحمام أو حتى نظامًا بسيطًا للعناية بالبشرة ؛ خصص القليل من الوقت لتنظيف نفسك كل يوم.



اسمح لنفسك بالوقت للحزن

تعبئة مشاعرك لن تنجح أبدًا ، لذا من المهم أن تأخذ وقتًا للحزن. من أفضل الطرق للبحث عن الخاتمة هي قبول نهاية بعض المشاعر التي احتلت مساحة في قلبك. دع نفسك تبكي أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو حتى تدوين مشاعرك للتخلص من الحزن.

ألزم نفسك بهوايات جديدة

عالقًا في نفس دائرة الأفكار السامة ، قد تفرط في التفكير وتجعل نفسك غير سعيد. بدلًا من ذلك ، قم بإجراء تغيير إيجابي والتزم بهوايات جديدة مثل خياطة بعض الملابس الرائعة أو لعب التنس املأ أيامك بأنشطة جديدة حتى لا تفكر في الماضي.



رؤية أشخاص آخرين

طريقة رائعة للتغلب على شخص ما هي قبول أشخاص جدد في حياتك. ك عندما يحبك شريك جديد ويقدرك كما أنت ومن ثم ، يجب أن تواعد أشخاصًا آخرين وأن تجعل نفسك منفتحًا على حب جديد.

يفترض الكثير منا أن الحب من جانب واحد يحدث بشكل شائع عندما نكون صغارًا ومع ذلك ، يمكن أن يحدث ليس فقط للمراهقين ولكن للأشخاص في أي عمر، لكن يمكنك استخدام هذه النصائح للتغلب على المشاعر التي جرحك.