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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة الإعلان عن منتجات طبية غير مرخصة

منتجات طبية
منتجات طبية

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الإعلان عن المنتجات الطبية غير المرخصة، إلا أن القانون تصدى بكل قوة لهذه الظاهرة السلبية.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 302 لسنة 2022، بشأن ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وتناول القرار، الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء أن تشكل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن وزارات وجهات معنية.

وواجه قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذى أصدره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ظاهرة الإعلان عن المنتجات الطبية غير المرخصة.

القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة، التي تضم في تشكيلها ممثلون من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام، ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين.

وتختص اللجنة المختصة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، والتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول، وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول أو رفض الإعلان بأغلبية عدد أعضائها، وللجنة حق إصدار قرار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، ووقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص، لمدة لا تتجاوز شهرًا.

العقوبات 

نص قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

وطبقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

المنتجات الطبية الغير مرخصة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الخدمات الصحية الحبس

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