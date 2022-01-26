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برلمان

نائب ينتقد تأخير صدور الحيز العمراني وتحديثه.. ويحذر من عودة البناء العشوائي مرة أخرى

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تأخر تحديد الحيز العمراني للقرى والمدن مما ساهم في انتشار البناء العشوائي وغير المخطط في الوقت الذى تواجه الدولة منظومة البناء العشوائي بحزمة من الإجراءات الصارمة وتقوم على تطوير العشوائيات.

وأوضح محسب، أن  الحيز العمراني ما هو إلا تحديد للكتلة السكنية فقط، المساحة المسموح البناء عليها، ولا تحسب على أساس الزيادة السكانية وإنما على أساس القدرات الاقتصادية، وتحديد الحيز لمواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة من الضروريات، مما يستوجب ضرورة تحديث الحيز العمراني للقرى والنجوع والكفور بهدف التوسع العمراني واستيعاب  الزيادة السكانية والنفع العام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم تحديد الأحوزة العمرانية أو تحديث الحيز العمراني بما يتواكب مع متطلبات العصر ساهم في البناء المتناثر وهذا بدوره يساهم في عودة العشوائيات مرة أخرى في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لصعوبة توصيل المرافق والخدمات لهذه المناطق نظرا لعدم وجودها في أماكن قريبة من بعضها فى حيز واحد، وبالتالي تكون هناك صعوبات في الحصول على الخدمات العامة.

وطالب عضو النواب، تحديث الحيز العمراني طوال الوقت بناء على إحصائيات ودراسات مقدمة من قبل التنمية المحلية على أن يراعى الزيادة السكانية في القرى والمدن، وبحث التوسع الرأسي في هذه المناطق، مع تحديد الأحوزة العمرانية أيضا للقضاء على ظاهرة البناء المتناثر وعدم عودة البناء العشوائي غير المخطط مرة أخرى.

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