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القابضة للمياه تتابع جهود الشركات التابعة فى التعامل مع الأمطار بالمحافظات

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وتابع رئيس الشركة القابضة تطورات أعمال سحب تجمعات المياه بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح ومحافظات القناة والبحيرة، ورفع الآثار الناجمة عنها.

وانطلقت منذ الساعات الأولى من اليوم معدات تابعة لشركتى القاهرة لـــــ الصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق استعدادا لسقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ وتوقعات لسقوط الأمطار.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حوالي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة، حيث شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على جميع الأنحاء، وتم التعامل معها فى مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وشارع النزهة وكوبرى الفنجرى والميرغنى مع صلاح سالم وأرض المعارض وكورنيش النيل والمعادى ووسط المدينة.

من جانبه، أوضح المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، حيث تم التعامل مع أغلب مناطق التجمعات، وكانت أجزاء كبيرة من المحافظة شهدت أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وشديدة فى بعض المناطق منها محور صفط والطريق الصحراوى باتجاهين، ومتوسطة الشدة بطريق الكورنيش وشارع السودان والمنيب والوراق.

وتابع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها، وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مشيرا إلى أن أمطار متوسطة بدأت الساعة 5:15 صباحاً على معظم مناطق المحافظة وصلت لغزيرة أحيانا الساعة 8:30 في مناطق البيطاش ومنتزه أول ومنتزه ثان، ولم تسفر الأمطار عن أي تجمعات لمياه الأمطار إلا في شارع النقل والهندسة، وتم رفعها علي الفور بمعدات وسيارات الشركة.

وفى القليوبية، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، سقوط أمطار متوسطة على مدينة بنها وخفيفة على باقي مدن المحافظة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وأعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة نوه تساقط الأمطار، مشيرا إلى توقف الأمطار في محافظة مطروح مع انتشار 45 معدة على مستوى المحافظة ولا توجد تجمعات، حيث بدأت الأمطار الساعة 5 صباحا وتوقفت الساعة 7.30 صباحا.

وقال اللواء محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إن الشركة رفعت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع موجة التقلبات الجوية، وتشهد المحافظة أمطارا خفيفة حتى الآن على معظم ومراكز محافظة البحيرة.

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