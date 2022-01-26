توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات.. تعرف على المنصة الرقمية لوزارة الكهرباء

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إطلاق المنصة الرقمية لوزارة الكهرباء يأتي في إطار التحول الرقمي التي تشهده كافة مرافق الدولة، متابعا: التسجيل على المنصة مجاني تماما ويتم بكل سهولة.

وأضاف "أيمن حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، المنصة لديها مساعد افتراضي يتفاعل مع تساؤلات المواطنين، متابعا: المنصة تضم العديد من الخدمات الخاصة بالكهرباء، وتم إطلاق ما يقارب من 18 خدمة بالفعل.

وأوضح : هناك ما يقارب من 12 خدمة أخرى سيتم إطلاقها قريبا، متابعا: الخدمات متنوعة، بداية من توصيل التيار الكهربائي وتركيب العدادات وغيرها من الخدمات.

واسترسل: هناك تطبيق إلكتروني متصل بالمنصة يسمى "خدمات الكهرباء الذكية" يتيح للمواطنين التعامل الميسر والسهل مع المنصة وخدماتها.