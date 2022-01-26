الإبداع يتطلب شجاعة.. أول تعليق من هاني عادل بعد أزمة فيلم زوجته في "أصحاب ولا أعز"

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة له عبر حسابه على موقع فيسبوك، في أول ظهور له عقب انتشار الجدل حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تشارك في بطولته زوجته ديامان عبود.

وعلق هاني عادل على صورته بجملة مختصرة باللغة الإنجليزية قائلا: "الإبداع يحتاج إلى شجاعة"، وذلك بعد أيام من اختلاف وتباين الآراء حول فيلم “أصحاب ولا أعز” على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت زوجة هاني عادل، الممثلة اللبنانية ديامان عبود في بطولة فيلم “أصحاب ولا أعز” بشخصية جنا زوجة عادل كرم التي تكتشف خيانة زوجها على طاولة العشاء مع أصدقائه وتقرر الانفصال عنه دون معاتبته.

جدل أصحاب ولا أعز

علق جهاد الأطرش نقيب الفنانين بلبنان، على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، والذي خلق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جهاد الأطرش، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، إنه لم يتمكن من مشاهدة الفيلم؛ نظرا لظروف تتعلق بالانتخابات في لبنان والأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الفنان مثل الصحفي والإعلامي الذي يشارك في تكوين الرأي العام، مستدركا أنهم حريصون على حرية الإبداع بأسلوب راقي وعلمي.

وتابع: لدينا قيم وعادات وتقاليد نحافظ عليها، وطرح القضايا بحرية؛ أمر مطلوب في مجتمع محترم.