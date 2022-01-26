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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخويا والصحافة ماتوا النهاردة..عادل دربالة يبكي على الهواء حزنا على ياسر رزق

الككاتب الصحفي الراحل
الككاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

بكى الكاتب الصحفي عادل دربالة مدير تحرير جريدة الأخبار، على الهواء، حزنا على وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال دربالة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "أخويا مات النهاردة، احنا فقدنا كل شيء، الصحافة ماتت وكل حاجة ماتت النهاردة .. الإنسانية، الرجولة، الشهامة، كان إنسانا جميلا".

وأضاف مدير تحرير جريدة الأخبار: "مات أخي وأبي والإنسان اللي كان ضهر لكل الناس، خلاص كل حاجة راحت، هنقول إيه تاني، لا إله إلا الله".

ووجه الإعلامي حسام حداد مقدم البرنامج العزاء لأسرة الفقيد وأسرة الصحافة المصرية، قائلا: "اسم كبير في تاريخ الصحافة وكنا في انتظار كتابه عن الصحافة المصرية وكواليسها عن الأعوام العشرة المنصرمة في معرض الكتاب، كلنا تابعنا الحملة الخاصة به وكنا في انتظار حديث الكاتب الصحفي الكبير عنه، لكن لا أحد مخلد في الأرض، ولكل أجل كتاب، انتقل إلى الرفيق الأعلى، البقاء لله لكل المصريين في هذا المصاب الأليم".

 

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