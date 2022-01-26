عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدمياط |صور

صدى البلد

شهد إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط اولى فاعليات المؤتمر التعريفى لبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى. 

بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي واعضاء مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى.

حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء منصة ومبادرة تشمل جميع انشطة التمكين الاقتصادي التى تقدمها الوزارة لأهالينا بقري مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد.

وكذا الباحثون عن فرص عمل من الشباب والسيدات والأسر محدودي الدخل وذوى الهمم وأهالينا الذين اجتازوا امتحانات محو الامية ضمن مبادرة محو الامية..

حيث يمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التواصل الفعال مع الجهات الشريكة والداعمة للتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية كمحور اساسي والتى تهدف له التنمية المستدامة ضمن استراتيجيه مصر 2030.

 

محافظ دمياط تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

271196182_4622938761109103_5669227409844733961_n
271196182_4622938761109103_5669227409844733961_n
272391047_463696228586969_8021785660811647946_n
272391047_463696228586969_8021785660811647946_n
272742635_463696478586944_1632647885788788137_n
272742635_463696478586944_1632647885788788137_n
272745069_463695971920328_3462958485416618805_n
272745069_463695971920328_3462958485416618805_n
272794846_463695741920351_4780458194753724156_n
272794846_463695741920351_4780458194753724156_n
دمياط التنمية المستدامة مبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي حياة كريمة

موضوعات متعلقة

ضبط 170 طن أرز تمويني منتهي الصلاحية داخل مخزن دون ترخيص بسوهاج

ترشيحاتنا

خارجية النواب: العلاقات بين مصر والإمارات تزداد رسوخًا في عهد السيسي

السياح يواجهون موجة البرد في مرسى علم بمهرجان فواكه على البحر.. صور

تسليم محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية المُهداة من مصر لأوغندا.. صور

مدبولي يشيد بجناح مركز المعلومات بالوزراء خلال تفقده معرض الكتاب

وزير خارجية إسرائيل: نأمل بتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية وإندونيسيا

بعثة مصر بالأمم المتحدة تنظم ورشة عمل حول آثار تدهور البيئة وتغير المناخ على المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

أبو العينين ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجا توعويًا تسترشد به الأجيال

الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

عقب الزيادة 6 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-1-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

فيديو

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ