إطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدمياط |صور

شهد إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط اولى فاعليات المؤتمر التعريفى لبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

بحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ومدير برنامج فرصة و حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي واعضاء مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى.

حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء منصة ومبادرة تشمل جميع انشطة التمكين الاقتصادي التى تقدمها الوزارة لأهالينا بقري مبادرة حياة كريمة بمركز كفر سعد.

وكذا الباحثون عن فرص عمل من الشباب والسيدات والأسر محدودي الدخل وذوى الهمم وأهالينا الذين اجتازوا امتحانات محو الامية ضمن مبادرة محو الامية..

حيث يمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التواصل الفعال مع الجهات الشريكة والداعمة للتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية كمحور اساسي والتى تهدف له التنمية المستدامة ضمن استراتيجيه مصر 2030.

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