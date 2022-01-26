دعاء النجار عن رحيل ياسر رزق :فقدنا واحدا من أسطوات المهنة

نعت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق ،رئيس تحرير أخبار اليوم ورئيس مجلس الإدارة السابق ، الذى وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقالت " النجار": رحيل الأستاذ ياسر رزق خسارة كبيرة للأسرة الصحفية وفاجعة أليمة ، وبوفاته فقدنا صحفى من طراز فريد ،وأسطى من أسطوات المهنة ، فكان عقله يتفجر ذكاءً وفكرًا وثقافةً، وعُرف عنه دائمًا النظرة الثاقبة للأمور والتفكير خارج الصندوق ومن هنا كان صحفيًا مميزًا و تميز وتفوق على أبناء جيله من الصحفيين والإعلاميين دفعة 86 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأضافت عضو مجلس الصحفيين : بدأ "رزق" حياته الصحفية بالعمل كمحرر عسكرى ،فكان لحسه الوطنى بصمة واضحة فى كتاباته وأعماله الصحفية ، قائلة :"عاش مدافعا عن وطنه و مهنته بمواقف ثابتة لم تتغير ، لذلك كان رمزًا و قيمة صحفية كبيرة و مثلا أعلى لجيل كامل من أجيال المهنة وشبابها.

تابعت "النـجار" كنا بالأمس القريب نتابع بشغف آخر ابدعاته كتاب "سنوات الخماسين"، والذي تناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وكيف شارك كصحفى كبير وبارز فى مراكز صنع القرار فى تلك المرحلة الخطيرة من عمر الوطن.

وأختتمت عضو المجلس نعزى أنفسنا والأسرة الصحفية فى رحيل أبنها البار ياسر رزق ونعزى أسرته وزوجته الزميلة أمانى ضرغام ،مدير تحرير الأخبار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.