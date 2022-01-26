الأعلى للإعلام ينعي سامي متولي مدير تحرير الأهرام الأسبق

ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير سامي متولي، مدير تحرير الأهرام الأسبق.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة الأهرام، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الراحل كان من أهم الصحفيين البرلمانيين في مصر، مضيفا أن الراحل ترك سيرة ومسيرة مهنية حافلة أثرى فيها الصحافة المصرية.

وأضاف أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد، في جميع المناصب القيادية التي تولاها بالأهرام.

التحق سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة، وعمل بالعديد من الأقسام وكان أول محرر برلماني في مصر.

وأسند إليه الأستاذ إبراهيم نافع كل مسئوليات إدارة التحرير إلى جانب عمله الصحفي ومتابعته جلسات مجلسي الشعب والشورى.