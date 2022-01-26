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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ترشيد الإنفاق في المصالح الحكومية بشمال سيناء

جلسة مجلس تنفيذي
جلسة مجلس تنفيذي شمال سيناء

أكد اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، علي استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد الانفاق في الجهات الحكومية.  

وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة  ، وسعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع رفح والشيخ زويد ،  ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، ان قرار رئيس مجلس الوزراء لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من ١١ أكتوبر الماضي وحتي ١١ أبريل المقبل.  

ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة ، واستمرار تشكيل غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بجانب تطهير مخرات السيول، والابلاغ الفوري عن أي طارئ فيما يخص الظروف الجوية، وتوفير مخزون من السلع التموينيه لمواجهة أي سيول، ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الإسعاف المنتشرة علي الطرق الرئيسية ، وتخصيص نسبة ٢٥٪من الأسرة بالمستشفيات للحالات الطارئة والحوادث.  

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة للمصالح الحكومية، وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، والمرور المستمر من قبل لجان المتابعة علي المصالح الحكومية والمديريات الخدمية لتحقيق الانضباط في العمل ، خاصة بوسط سيناء، واحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشئون القانونية. 

أشار المحافظ، الي صدور قرارين جمهوريين بتعديل الحدود الإدارية مع محافظات الجوار، أحدهما بتعديل الحدود الإدارية مع محافظة جنوب سيناء، لنقل تبعية مدينة رأس النقب من محافظة شمال سيناء الي محافظة جنوب سيناء، موجها بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في رأس النقب حتي نهاية شهر يونيه القادم ، والقرار الثاني بتعديل الحدود الإدارية مع محافظة بورسعيد، لتبعية مدينة سلام الجديدة الي محافظة بورسعيد، موجها الجهات التنفيذية بمراجعة جميع التعاقدات وقرارات التخصيص والخدمات المتنوعة ، لنقلها الي هيئة المجتمعات العمرانية. 

ووجه المحافظ باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ الي تنظيم قواعد انتفاع العاملين بالسكن الإداري، مع التزام المنتفع بسداد الإيجار الشهري بما لا يجاوز نسبة ٥٪ من الأجر الوظيفي، علي ان تزداد قيمة الإيجار سنويا بنسبة 1٪ بما لا يجاوز ٥ سنوات وبما لا يزيد عن نسبة ١٠ ٪ من الأجر الوظيفي. 

وأكد المحافظ علي تسليم التجمعات التنموية في وسط سيناء، قبل العيد القومي للمحافظة، في ٢٥ أبريل المقبل، موجها رئيسي مدينتي الحسنة ونخل بحصر الاحتياجات لتلك التجمعات بالتنسيق مع المديريات المعنية. 
وعلي هامش المجلس التنفيذي قام المحافظ بتكريم كلا من سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جمال حلمي، مدير عام شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وناصر همام، من إدارة التعاون، لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

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