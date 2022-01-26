أخبار التعليم| الوزارة تستعد لإنشاء وحدة متخصصة لتعليم اللغات في الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ضمن "حياة كريمة".. تربية حلوان تنظم ورشة عمل بـ الصف

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



وكيل تعليم بورسعيد يشدد على إتباع الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الشهادة الإعدادية



عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم إجتماعا موسعا برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومديرى الإدارات التعليمية بحضور أحمد والى وكيل ‏المديرية و علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وأيمن رشاد رئيس لجنة النظام والمراقبة وذلك بقاعة ‏المؤتمرات الرئيسية إستعدادا لإجراء الإمتحانات يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير الجارى.

صيدلة حلوان تنظم ويبنارًا دوليًا عن سُمية البكتيريا ودورها في التغلب على تأثير المضادات الحيوية



نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ويبنارا دولياً عن سمية البكتيريا كطريقة واعدة للتغلب علي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، و الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

أكاديمية البحث العلمي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورتة الـ 53



تشارك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 53، ويمثل الأكاديمية في المعرض قطاع الثقافة العلمية، وذلك بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية منها موسوعة الأغذية الشعبية، الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية، موسوعة صون النباتات الطبية واستخدامها المستدام في مصر، وموسوعة نبات الفلورا في مصر ومسلسلات الرسوم المتحركة (الكارتون) ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية، وتأتى مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

"طلاب دمياط" تشارك في القافلة المائية بقرى حياة كريمة لنشر رسائل التوعية

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب الكشافة وطالبات المرشدات بتعليم دمياط وتوجيه التربية الرياضية شاركوا في فعاليات القافلة المائية بقرى مركز كفر سعد في تنفيذ التوعية الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (نقطة مياه = حياة) وتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.

صدور العدد الأول من جريدة «كُليتنا» بجامعة كفر الشيخ

أصدرت كُلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، مؤخراً، العدد الأول من جريدة «كُليتنا»، والتى قام بتحريرها عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام شعبة «الصحافة» بالكُلية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيرى، عميد كُلية الآداب، ورئاسة تحرير الدكتورة سميرة موسى، مدرس الصحافة بالكُلية.

ضمن حياة كريمة.. تربية حلوان تنظم ورشة عمل بمنطقة الصف |صور

نظمت كلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام حمدي عميد الكلية والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ورشة تدريبية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي عقدت بمنطقة الصف.

تفعيل خطة الإجراءات الاحترازية بجامعة الإسكندرية لمواجهة متحور أوميكرون



أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، ضرورة زيادة فاعلية خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل تصاعد موجة الإصابة بمتحور "أوميكرون”، وذلك بغية تقليل أعداد المصابين التى بدأت فى التزايد خلال الأيام الماضية، حفاظاً على سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.



وكالة الفضاء المصرية تستعد لاستقبال زائريها للمرة الثانية على التوالي في معرض الكتاب



تستعد وكالة الفضاء المصرية لاستقبال زوارها بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 بجناحها في معرض الكتاب الدولي قاعة 3- B39 وذلك حتى 7 فبراير 2022، سيكون هناك العديد من الأنشطة الخاصة بوكالة الفضاء المصرية من ندوات ولقاءات، كما وسيكون هناك العديد من المعروضات الفضائية ونماذج من الأقمار الصناعية، وشرح واف من قبل مهندسي الوكالة المتخصصين في العديد من المجالات، والذين سيكونون متواجدون باستمرار للإجابة على كافة تساؤلات الزوار، وتوجيههم للتخصصات المختلفة التي تعمل في الوكالة بقطاع تكنولوجيا الفضاء.



رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم ويشدد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية



أجري الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم ، رافقه خلالها الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية والوكلاء.



رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون الاكاديمي مع السفير الأردنى بالقاهرة

استقبل د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء بقصر الزعفران ، السفير أمجد العضايله سفير دولة الأردن بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له.

التعليم تستعد لإنشاء وحدة متخصصة لتعليم اللغات في الأكاديمية المهنية للمعلمين

تدرس وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة متخصصة لتعليم اللغات في الأكاديمية المهنية للمعلمين تكون مهمتها تدريب معلمي التعليم الفني ، بالشراكة والتعاون مع الجانب الألماني، على أن تهدف إلى تدريب وتأهيل المعلمين على تدريس اللغات في المدارس الفنية.