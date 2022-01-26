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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بنى سويف يكرم أسرة الراحل العقيد أحمد سلامة

الراحل احمد سلامة
الراحل احمد سلامة

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 205 اليوم، أسرة الراحل العقيد أحمد سلامة عبد السلام  مدير أمن كلية الخدمة الاجتماعية والذى وافته المنية شهر يناير الجاري وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة.

وأهدى الدكتور منصور حسن أسرة الراحل درع الجامعة حيث تسلمت التكريم الدكتورة مروة عزت الأستاذ المساعد بكلية التربية، حرم الفقيد وقدم رئيس الجامعة العزاء لأسرة الراحل معربا عن بالغ الحزن، ومشيدا بدوره البارز وتفانيه في أداء عمله وسيرته الطيبة خلال توليه إدارة أمن عدد من كليات الجامعة، مما كان له مردودا إيجابيا على منظومة الأمن داخل الجامعة.

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وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تنسى أبدا ما قدمه أبنائها من جهود مضنية للإرتقاء بالجامعة، وتحرص على تكريمهم وتخليد أسمائهم عرفانا بالجميل لهم ولأسرهم.

ووجهت أسرة الراحل الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لحرصه علي تكريم الفقيد  الذي كان نموذجا يحتذي به في الانضباط وطوال فترة عمله بالجامعة شهد له الجميع بالكفاءة والأمانة والالتزام.

 

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بني سويف مجلس جامعة بني سويف جامعة بنى سويف اجتماع

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