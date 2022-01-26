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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر غزو بعد الحرب العالمية الثانية.. تحذيرات متبادلة بشأن الأومة الأوكرانية

صدى البلد

نشرت صحيفة The Hill، تقريرا يكشف تطورات أزمة أوكرانيا وروسيا ، حيث أوضحت أن روسيا تجري تدريبات عسكرية، ولديها 127 ألف جندي محتشدون على طول الحدود الأوكرانية بما في ذلك في بيلاروسيا ، لافتة إلي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مستعدان لاستخدام القوات ، وشحنات الأسلحة للدفاع عن أوكرانيا وجيرانها ، ومعاقبة روسيا إذا قامت بغزوها.

 وقال جو بايدن للصحفيين: إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا وتحرك مع كل تلك القوات ، فسيكون ذلك أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ديمتري بيسكوف ، المتحدث باسم الكرملين ، إن موسكو تراقب تحركات قوات الناتو "بقلق عميق".

وهناك مخاطر من الرسائل الأمريكية ، والتي تتضمن وضع 8500 جندي في "حالة تأهب قصوى" لاحتمال نشرهم على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي ، يمكن أن تثير الكرملين أكثر و تستخدم لتبرير موقف أكثر عدوانية.

وتقلل أوكرانيا علنًا من خطر التعرض للهجوم الوشيك ، حتى مع استخدام الولايات المتحدة تحذيرات قوية بشأن موسكو وبوتين بينما تشجع الحلفاء في أوروبا ، بما في ذلك ألمانيا ، على أن يكونوا حازمين في مواجهة الكرملين ، وفقًا لصحيفة التايمز.

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