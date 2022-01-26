أكبر غزو بعد الحرب العالمية الثانية.. تحذيرات متبادلة بشأن الأومة الأوكرانية

نشرت صحيفة The Hill، تقريرا يكشف تطورات أزمة أوكرانيا وروسيا ، حيث أوضحت أن روسيا تجري تدريبات عسكرية، ولديها 127 ألف جندي محتشدون على طول الحدود الأوكرانية بما في ذلك في بيلاروسيا ، لافتة إلي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مستعدان لاستخدام القوات ، وشحنات الأسلحة للدفاع عن أوكرانيا وجيرانها ، ومعاقبة روسيا إذا قامت بغزوها.

وقال جو بايدن للصحفيين: إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا وتحرك مع كل تلك القوات ، فسيكون ذلك أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال ديمتري بيسكوف ، المتحدث باسم الكرملين ، إن موسكو تراقب تحركات قوات الناتو "بقلق عميق".

وهناك مخاطر من الرسائل الأمريكية ، والتي تتضمن وضع 8500 جندي في "حالة تأهب قصوى" لاحتمال نشرهم على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي ، يمكن أن تثير الكرملين أكثر و تستخدم لتبرير موقف أكثر عدوانية.

وتقلل أوكرانيا علنًا من خطر التعرض للهجوم الوشيك ، حتى مع استخدام الولايات المتحدة تحذيرات قوية بشأن موسكو وبوتين بينما تشجع الحلفاء في أوروبا ، بما في ذلك ألمانيا ، على أن يكونوا حازمين في مواجهة الكرملين ، وفقًا لصحيفة التايمز.