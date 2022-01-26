التاريخ ماضي وانتهي.. محمود فايز يحفز لاعبي المنتخب قبل مواجهة كوت ديفوار

وجه محمود فايز المدرب المساعد ل كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب رسالة دعم الفراعنه قبل مواجهة كوت ديفوار في مباراة دور ال ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"كعب عالي ولا تفاؤل ولا تاريخ هو اللي يكسبك او يخسرك. فالتاريخ ماضي وانتهي

واضاف :" هناك تاريخ جديد سيكتب بالعمل والعرق والجهد والتضحيه والتركيز. ستكتبه انت والرجاله اللي معاك. كتفكوا في كتف بعض. بروح واحده. نفس واحد. تحت علم واحد"

خبراء عن مواجهة مصر وكوت ديفوار: لقاء صعب ورفقاء صلاح قادرون على التأهل إلى ربع نهائي كان2021



يلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب كوت ديفوار فى دور ال 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور ال 16 بعد تحقيق انتصارين أمام غينيا بيساو والسودان وخسارة وحيدة أمام نيجيريا فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

خبراء الكرة أكدوا أن الفراعنة الكبار قادرون على عبور أفيال كوت ديفوار والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

فى البداية أكد أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق أن مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار قوية وتحتاج إلى الهجوم منذ البداية وقال :

مباراة صعبة جدا وارى أن الدوافع لدى منتخب مصر الوطنى باتت قوية للفوز فى مباريات كاس امم افريقيا.

تابع : مباراة مصر وكوت ديفوار مباراة لاعبين وتحتاج إلى روح وإصرار وعزيمة وكوت ديفوار فاز على الجزائر وسوف ترى منتخب مصر الليلة شرس وقوى واتمنى ان يكون التوفيق مع محمد صلاح ولو بنسبة ٥٠ فى المائة والإقبال لديها شق هجومى قوى لكن الناحية الدفاعية ضعيفة.

اكمل: عمرو السولية سيكون له دور كبير الى جانب مصطفى محمد وعمر مرموش و اتمنى عودة الاخير إلى مستواه مشيرا الى ان البداية أمام كوت ديفوار مهمة جدا وقال : يجب الابتعاد عن الظهور بشكل دفاعي والخرص منذ بداية اللقاء. فهذا ليس منطقيا.

أوضح أن التحول من الدفاع إلى الهجوم ضرورى إضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء لافتا إلى أن الفريق الذى يلعب على الدفاع يتعرض إلى الخسارة.

من جانبه أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أن مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار. صعبة وتحتاج قراءة مثالية من البرتغالي كيروش وقال :

مباراه صعبه ومنتخب كوت ديفوار قوي خطوطه كلها مميزه عنده معنويات مرتفعه بعد الفوز على بطل افريقيا لكن منتخب مصر يستطيع التعامل معه حتي وهو فى أفضل حالاته والتجارب السابقه خير دليل.

أضاف: منتخبنا قادر على تخطي كوت ديفوار بالقتال والالتزام واحترام المنافس ومحمد صلاح اكيد اهم الاوراق الرابحة ومعه عمرو السولية ورمضان صبحي إذا شارك واتمني مشاركته.

ووجه نجم الزمالك نصيحه لكيروش وقال: التشكيل بدأ يبقي مثالي اتمني التغيرات وقراءه المباراة تكون مثاليه ايضا.

بينما اكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار. صعبة وقال :

مباراه صعبه في ظل الظروف والاجواء التى تصاحب بطوله كاس امم افريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

أضاف: كوت ديفوار لهم التفوق البدني والجسماني ومنتخب مصر له التفوق المهاري والتكتيكي كافراد لكن علي المستوي الجماعي.

تابع: منتخب كوت ديفوار افضل وحظوظه اكبر من المنتخب المصري لاسيما وأن الاخير ليس له طريقه لعب محدده مع اصرار كيروش علي لاعبين بعيدين عن مستواهم وعن امكانيتهم المعروفه والاصرار علي لعبهم في مباريات حاسمه.

وقال ايضا: اتمني زياده التركيز من المنتخب المصري واللعب الجماعي وليس الفردي وتقليل الاخطاء من المنتخب سواء الفردية او الجماعية واستغلال اخطاء المنتخب الإيفواري.

فيما كشف أكرم عبد المجيد نجم نادي الزمالك السابق عن حظوظ منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار وقال:

حظوظ الفريقين متساوية خمسين خمسين لكن يبقى الاصرار والعزيمة داخل نفوس اللاعبين.

أضاف: التوفيق يوم المباراة ان شاء الله يكون من نصيبنا وان شاء الله مستر كيروش يؤدى اداء متوازن يليق باسم بطل القارة وننتظر منه مفاجأت سارة تليق باسمه كمدرب لان فى مثل هذه المباريات تظهر امكانيات المدربين وتظهر امكانيات الفرق واللاعبين فى البطولات الكبيرة

أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي

أن مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام نظيره منتخب كوت ديفوار. من اقوى مباريات كان ٢٠٢١ وقال:

: تعتبر مباراة منتخبي مصر والكوت ديفوار من اقوى مباريات كان الكاميرون 2021 حيث تخطى في اخر مباراة منتخب مصر نظيره السوداني بصعوبة بينما تجاوز المنتخب الايفوارى بطل افريقيا المنتخب الجزائري بسهولة كبيرة.

تابع: زملاء محمد صلاح سيحاولون مواصلة المشوار نحو أدوار متقدمة من جانبهم سيحاول الفيلة تأكيد علو كعبهم بفضل كتيبة من اللاعبين المتميزين في مقدمتهم سيباستيان هالير لاعب اياكس الهولندي.

أضاف: المباراة ستكون مبارزة قوية على استاد جابوما صاحب الأرضية السيئة بين نجوم المنتخبين لكن هناك مبارزة أخرى تكتيكية لا تقل أهمية بين البرتغالي كارلوس كيروش والفرنسي باتريس بوميل.

استطرد : كيروش سيدخل اللقاء بنفس التشكيل مع بعض التغييرات كدخول احمد فتوح مكان ايمن أشرف في الجانب الايسر وحمدي فتحي مكان عبد الله السعيد كلاعب وسط ارتكاز في الجهة اليسرى. هذه التغييرات في الجهة اليسرى للدفاع المصري ربما املاها تألق الجهة اليمنى للفيلة بقيادة إبراهيم سنجاري لاعب ايندهوفن الهولندي ونيكولاس بيبي لاعب ارسنال الإنجليزي وكلاهما سجل في مباراة منتخبهما الاخيرة امام المنتخب الجزائري وهما في نظري يمثلان القوة الضاربة للمنتخب الايفواري.

أكمل: الى جانب تواجد سيرجى اورييه لاعب فياريال الاسباني في نفس الجهة والذي يعتبر من أحسن الاجنحة في الجهة اليمنى في كان الكاميرون 2021.